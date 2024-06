Amati accusato di diffamazione: il caso si sposta al tribunale di Bari

BRINDISI - Gli atti sono stati rinviati alla procura di Bari, ritenuta competente. Dunque il caso della presunta diffamazione che sarebbe stata commessa dal consigliere regionale Fabiano Amati a carico dell'imprenditore Luigi Botrugno si sposta presso il capoluogo regionale. Si è tenuta ieri, giovedì 20 giugno 2024, l'udienza predibattimentale. Il provvedimento del giudice Valerio Fracassi fa ricominciare da capo l'iter processuale, dopo che nell'ottobre 2023 il pm Pierpaolo Montinaro (della procura di Brindisi) aveva citato a giudizio il politico di Azione, in seguito alla querela presentata dallo stesso Botrugno, ideatore di un rimedio contro l'essiccamento da Xylella (assistito dall'avvocato Antonio Sartorio). Il giudice Fracassi ha quindi accolto l'eccezione di competenza territoriale avanzata dall'avvocato Carlino Carrieri, difensore di Amati.

Le frasi che vengono ritenute diffamatorie sono state pubblicate sul web, dunque non è possibile stabilire da che luogo fisico siano state digitate. E così, come prevede la regola suppletiva dell'articolo nove, secondo comma, "la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato". E Amati è residente a Bari. Di conseguenza, è tutto fermo anche per la richiesta avanzata dall'avvocato Sartorio nella scorsa udienza del 9 maggio, che riguarda la citazione nel processo, quale responsabile civile o civilmente obbligato, del responsabile "più alto in grado" dell'istituzione che Amati rappresenta, il presidente pro tempore della Regione Puglia Michele Emiliano.

La querelle coimincia nel 2021, con alcune dichiarazioni di Amati al vetriolo nei confronti del rimedio ideato da Botrugno. Poi, nel gennaio 2022, il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio e Programmazione aveva rilanciato: "Si è trattato di un raggiro per evocare una fantomatica cura dalla Xylella". In un'altra occasione, si legge nel capo d'imputazione, sul suo profilo di un social network Amati aveva pubblicato un post in cui affermava, senza tanti complimenti che NuovOlivo "era una truffa". Il politico, avuta notizia dell'indagine a proprio carico, aveva dichiarato: "Se ci sarà il processo, chiamerò tutti i maggiori scienziati nazionali e internazionali a testimoniare la verità di quanto ho affermato".

