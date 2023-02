Giovane scomparso da più di due giorni: si allarga il raggio delle ricerche

BRINDISI – Si allarga il raggio delle ricerche di Aris Barletta, il brindisino di 27 anni di cui da giovedì non si hanno notizie. Il ragazzo è stato visto per l’ultima volta fra le banchine dei cantieri navali Balsamo, all’estremità del seno di Ponente del porto di Brindisi. Da lì con ogni probabilità, in circostanze da chiarire, sarebbe finito in acqua.

I genitori ne hanno denunciato la scomparsa venerdì sera (3 febbraio). A stretto giro si è attivato il pianto provinciale di ricerca di persone scomparse coordinato dalla prefettura di Brindisi. Le acque del porto sono monitorate dalle motovedette della Guardia Costiera della Capitaneria di porto e dai gommoni dei sommozzatori dei vigili del fuoco. In azione anche gli operatori polivalenti di salvataggio in acqua della Croce Rossa Italiana, figura inquadrata nei soccorsi speciali.

Le ricerche interessano tutto lo specchio d’acqua del porto interno e a breve potrebbero allargarsi verso l’esterno. Per la mattinata odierna è atteso, da un’altra regione, l’arrivo di uno strumento che consente di scandagliare acque non molto profonde senza provocare la movimentazione della melma che ristagna sui fondali. Ma le ricerche sono effettuate anche via terra, dove sono impegnati i carabinieri della compagnia di Brindisi, con l’ausilio del comando della Guardia di Finanza, della sezione della Polizia stradale, del Servizio di protezione civile comunale e del coordinamento provinciale del volontari di Protezione civile.

Nella giornata di ieri sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona. Il sindaco Riccardo Rossi, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, ha lanciato un appello alla cittadinanza.

"Mi unisco all'appello - scrive il primo cittadino - dei genitori e della prefettura: Aris Barletta è scomparso a Brindisi dall'1febbraio, ha 27 anni indossava un bomber nero. Chiunque sia in grado di fornire informazioni utili contatti immediatamente il comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi al numero 0831 467000, il 112 o il numero 0831 576111 della stessa Prefettura".