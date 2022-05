Va in escandescenze e lancia oggetti dalla finestra: fermata da polizia e carabinieri

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, lunedì 9 maggio, in vico Martinez a Brindisi dove una donna di 30 anni, per motivi ancora da chiarire, ha cominciato a lanciare oggetti dalla finestra. Era in casa insieme alla figlia minorenne. Sul posto si sono recati poliziotti delle Volanti, carabinieri e personale del 118, che sono riusciti a entrare nell'appartamento e a fermare la donna. La 30enne è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Il compagno che a sua volta era ricoverato, messo al corrente dell'accaduto su sua richiesta è stato dimesso e ha raggiunto la sua abitazione per il riaffidamento della figlia.