Ancora un'altra violenta aggressione in città: la vittima finisce al Pronto Soccorso

BRINDISI - Lo hanno aggredito, quattro contro uno. La vittima è stata trasportata all'ospedale Perrino di Brindisi, l'ambulanza scortata da una volante. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto 2023, in viale Commenda, a Brindisi. Ancora un'altra brutale aggressione, dunque, dopo quella di ieri ai danni di due cugini 17enni. La vittima è un uomo di 34 anni. E' stato portato presso il Pronto Soccorso del Perrino, per essere visitato. Solo dopo i controlli, potrà essere ascoltato dagli agenti della Questura di Brindisi, che si dovranno occupare del caso. Al momento, si sa poco sulla dinamica, zero sul movente. Ovviamente, gli aggressori non hanno ancora un volta.

E' accaduto intorno alle 15:30. La vittima aveva appena parcheggiato l'auto in viale Commenda, corsia direzione Santa Chiara. E' scesa dal mezzo e si è ritrovata circondata da quattro individui. E' stato aggredito e picchiato. Ha riportato anche ferite alla testa. Gli aggressori si sono dileguati. Nelle fasi, concitate, del pestaggio, pare che sia spuntata anche una pistola. Non è chiaro se sia stato esploso un colpo o meno. Successivamente, sul posto si sono recati gli agenti della Scientifica della Questura di Brindisi, anche per trovare evidenze in questo senso. Non è escluso, qualora la pistola ci fosse effettivamente stata, che potesse trattarsi anche di una scacciacani. Quel che è certo è che in città c'è stato un altro episodio di violenza nel giro di 24 ore.