Ancora caos al Pronto soccorso del Perrino: pazienti e familiari esasperati

BRINDISI – Anche oggi, lunedì 6 maggio, al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi si stanno verificando situazioni di sovraffollamento con relativa esasperazione di pazienti e familiari. Attorno alle 14 le barelle tutte le barelle erano occupate e sala d’attesa era piena. Stessa situazione si è verificata il 29 aprile scorso. Da quanto racconta chi aspetta da ore gli animi si sono scaldati. Qualcuno ha minacciato di far intervenire le forze dell’ordine. Come sempre il timore da parte di chi si ritrova in prima persona a doversi rivolgere al Pronto soccorso è quello che un eventuale ritardo della presa in consegna del paziente possa ripercuotersi negativamente sul paziente stesso con conseguenze irrecuperabili.

Una situazione, quella del sovraffollamento del Pronto soccorso del Perrino, che sembra essere senza soluzione nonostante qualche contromisura adottata nei mesi scorsi dalla Asl come quella di attivare la procedura del “Fast track” che consiste nell’indirizzare direttamente al medico specialista ospedaliero quei pazienti con specifici segni e sintomi riconducibili generalmente a situazioni di urgenza "a bassa intensità", come è il caso del codice verde.

Negli ultimi anni sono stati soppressi diversi Pronto soccorso, compreso quello di San Pietro Vernotico che raccoglieva pazienti di tutta la fascia sud, ora costretti a dirigersi al Perrino. Oltre alla carenza di personale medico, una delle cause del sovraffollamento è legato all’abitudine di molti di recarsi al Pronto soccorso anche per casi di lieve gravità. Si tratta di situazioni che dovrebbe essere gestite da presidi minori dislocati in punti strategici del territorio Brindisino. Invece negli ultimi anni la parola d’ordine è sempre stata quella di tagliare la spesa sanitaria. A danno degli utenti.

Al momento in cui scriviamo al Perrino risultano in attesa 26 pazienti, 7 con codice arancione (Urgenza), 13 con codice azzurro (urgenza differibile), 6 con codice verde (urgenza minore) e 1 codice bianco (non urgenza). Sono in visita, invece, 45 pazienti: 8 con codice rosso, 24 con codice arancione, 8 con codice azzurro e 8 con codice verde. I pazienti trattati nelle ultime 8 ore sono 74. I dati sono pubblicati sul portale Puglia Salute.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui