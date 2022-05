Ancora fiamme nella notte: incendi auto a San Pietro e San Donaci, si indaga

Ancora fiamme, ancora due incendi auto. I roghi si sono sviluppati nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio. Hanno interessato due differenti città: San Pietro Vernotico e San Donaci. In entrambi i casi sono intervenuti sia i vigili del fuoco, sia i carabinieri di Brindisi.

Prima l'incendio di San Pietro Vernotico, in piazza Nuova Europa, zona 167. A fuoco una Smart Forfour - di proprietà di un 40enne disoccupato - intorno alle 2. Poi, alle 3.40, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo che ha interessato un Toyota pick up - di proprietà di un 50enne imprenditore agricolo - in via Campi, a San Donaci.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza della zona interessata. In entrambi i casi indagano i carabinieri, per cercare di risalire alle cause dei due incendi, per comprendere se si tratti di dolo o meno.