Ancora fiamme a Pantanagianni: a fuoco un food-track

CAROVIGNO – Ancora fiamme a Pantanagianni: dopo il vasto incendio nella mattinata di oggi (venerdì 25 settembre) che ha interessato un canneto, questa sera poco prima delle 19 le fiamme hanno avvolto un furgone, adibito a food-track. Il mezzo era parcheggiato nella marina (che si trova tra Santa Sabina e Specchiolla), in una zona differente rispetto all'incendio della mattinata. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, per gli accertamenti di rito.

In mattinata erano intervenute tre squadre di vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamenti di Ostuni, con cinque mezzi, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, nei pressi del Baia. Per quanto riguarda l'incendio del furgone, probabilmente è da attribuire a cause accidentali, di natura meccanica.