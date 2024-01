Ancora lancio di sassi contro due autobus Stp in città: rotto un vetro

BRINDISI - Ancora una sassaiola contro due mezzi della Stp. Il secondo episodio dall'inizio dell'anno - ed è ancora il 14 gennaio - si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 13 in piazza Raffaello, Sant'Elia, a Brindisi. A essere presi di mira gli autobus che coprono le linee 4 e 8. Il primo dei due mezzi è quello che ha riportato maggiori danni: un cristallo infranto da un sasso. A bordo c'erano diversi passeggeri, fortunatamente i vetri rotti non hanno ferito nessuno. Entrambi gli autobus erano in movimento. Gli autisti, preso atto di quanto accaduto, hanno quindi allertato le forze dell'ordine.

E' la replica di quanto accaduto pochi giorni addietro, sempre a Brindisi, sempre al Sant'Elia. A essere preso di mira, in quell'occasione, un mezzo della linea 9 in via Mantegna. I danni sono stati più contenuti e anche passeggeri e autista sono usciti incolumi. Questi episodi sono accaduti anche in passato. Forse non occorre usare troppo la fantasia: l'impressione è che si tratti di semplici teppisti che "ingannano il tempo" in questa pericolosa maniera. La possibilità che qualcuno rimanga ferito è alta. Infatti, la presidente di Stp, Alessandra Cursi, chiederà un incontro con le autorità per cercare di fare luce e prevenire questi episodi.