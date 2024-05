Ancora un'esplosione nella notte: danneggiata un'auto

BRINDISI – Nuova esplosione nel Brindisino, nuove indagini. Poco dopo la mezzanotte di giovedì 2 maggio un boato ha svegliato i residenti di Corte Imperatore Adriano a Brindisi. Un’esplosione ha interessato una Fiat 500 L danneggiandola gravemente sul lato posteriore destro. Nessun incendio, inizialmente era stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco ma da quanto si apprende lo stesso non si è più reso necessario. Nessun ferito e nessun danno al prospetto della palazzina posta nelle vicinanze o ad altre auto. Sul posto si sono recate pattuglie di polizia e carabinieri per le indagini del caso. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona. Al momento non si conoscono altri dettagli.

Proprio ieri in prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica voluta dal nuovo prefetto Luigi Carnevale. Da martedì 30 aprile nel Brindisino si stanno susseguendo episodi che destano preoccupazione e necessitano di maggiori controlli e attenzione da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni. E questo è stato deciso durante l’incontro a cui hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, il questore Giampiero Lionetti e i vertici territoriali delle forze dell'ordine.

La notte del 30 aprile a Torre Santa Sabina (Carovigno) è stato fatto esplodere un ordigno piazzato sotto un’auto. La notte del primo maggio una bomba ha danneggiato gravemente la saracinesca di un negozio di alimentari a San Pietro Vernotico. Si tratta, è bene ricordarlo, del quarto atto intimidatorio nell’arco di un anno ai danni dello stesso commerciante. Nella serata del primo maggio, ignoti, hanno appiccato un incendio nel terreno di un’azienda ittica a Fasano, provocando la distruzione di ben sette veicoli.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui