Anelli incastrati al dito dopo puntura di insetto: intervengono i vigili del fuoco

FASANO - Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per togliere degli anelli rimasti incastrati al dito sinistro di una donna, gonfiatosi improvvisamente probabilmente in seguito alla puntura di un insetto. É accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio, a Fasano. Gli uomini del 115 sono stati chiamati dai sanitari del 118 a cui la donna aveva chiesto aiuto anche per il dolore causato dal ferimento.

Sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Ostuni che con opportune cesoie ha tagliato delicatamente gli anelli senza provocare ulteriori ferite alla malcapitata che poi è stata soccorsa dai sanitari. Non solo incendi, allagamenti e interventi su incidenti stradali ma anche soccorsi a persone e animali per gli angeli col casco, sempre pronti a correre in aiuto di chi ha bisogno.