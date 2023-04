Anziana sola cade dal letto e aziona il dispositivo salvavita: soccorsa da vigilante

SAN PIETRO VERNOTICO - E' caduta dal letto e non è più riuscita a rialzarsi, per fortuna aveva addosso il dispositivo salvavita collegato con l'istituto di vigilanza Mondialpol: ha pigiato il pulsante e sul posto si è recata la Vedetta 2 che con le chiavi in dotazione ha aperto la porta di ingresso. E' così che nella serata di oggi, domenica 16 aprile, è stata soccorsa un'80enne di San Pietro Vernotico che vive da sola. La donna non ha figli ma solo un fratello e ha qualche problema di salute legato all'età. Abita in via Arimondi una traversa della centralissima via Brindisi. L'allarme presso la sala operativa Mondialpol è giunto alle 21.30, indicava la richiesta di aiuto da parte di un'anziana signora che usufruisce del servizio di Sos pensato proprio per chi vive da solo. L'operatore di turno non ha perso tempo: si è recato sul posto con la copia delle chiavi di casa, ha aperto la porta e soccorso l'anziana donna chiedendo anche l'intervento del 118. Poco dopo è giunto il fratello allertato dai colleghi. Stando a una prima diagnosi, l'anziana donna non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. Per lei solo momenti di apprensione legati proprio alla caduta e all'impossibilità di alzarsi da sola. Il tempestivo intervento dei soccorsi, grazie al dispositivo salvavita, ha evitato il peggio.