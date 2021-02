Anziana cade dal letto e non riesce a rialzarsi: soccorsa dai vigili del fuoco

BRINDISI - Due interventi per soccorso a persona da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi nella mattinata di oggi, domenica 21 febbraio. Uno a Brindisi in via Seneca e l'altro a San Pietro Vernotico in via Buonarroti.

Nel primo una donna di 85 anni è caduta dal letto in un appartamento al quinto piano. A lanciare l'allarme uno dei condomini che si prende cura di lei: quando si è accorto che l'anziana non rispondeva alle chiamate, non riuscendo ad aprile la porta, ha subito interpellato i parenti. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. I pompieri hanno raggiunto l'appartamento passando da un balcone attiguo, la donna era per terra. E' stata consegnata ai sanitari e portata in ospedale.

A San Pietro, invece, il soccorso è stato effettuato in una casa al pian terreno chiusa da una porta di ferro bloccata con chiavistello. All'interno c'era un anziano che non rispondeva alle chiamate e al suono del campanello. Vive da solo assistito da una badante. E' stata lei a chiamare aiuto. Anche lì si è reso necessario l'intervento del 118. L'uomo, per fortuna, stava solo dormendo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.