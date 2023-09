Anziano si allontana dall'ospedale: trovato a piedi sulla statale da autista Stp

BRINDISI – Grazie al provvidenziale intervento di un autista della Stp si è evitato il peggio nella mattinata di oggi sulla strada statale 7 per Taranto: un anziano camminava a bordo strada rischiando di essere investito, l’autista lo ha messo in salvo facendolo salire sul bus. Quando ha accostato per chiedergli cosa stesse facendo a piedi sulla superstrada avrebbe risposto che stava andando a Latiano, proveniva dall’ospedale. Il conducente del mezzo pubblico, quindi, non ha esitato a farlo salire a bordo, informando immediatamente Polizia e 118. L’anziano era in stato confusionale, indossava una tuta e ciabatte. I fatti si sono verificati nei pressi dello svincolo per l’ospedale Perrino. Il pullman si è fermato nei pressi del cavalcavia all’altezza di San Donaci dove c’erano alcune pattuglie del commissariato di Polizia di Mesagne per un incendio che minacciava la statale. Sul posto è giunta un’altra pattuglia che ha caricato l’anziano in auto portandolo al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso.