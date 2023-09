Anziano si allontana da struttura sanitaria: trovato sui binari dalla Polizia locale

OSTUNI - Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia locale si è evitato il peggio nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 settembre, a Ostuni dove un 95enne che si era allontanato dalla struttura sanitaria che lo ospita, è stato trovato accovacciato sui binari. Pochi istanti dopo sarebbe passato il treno. L'allarme è stato lanciato attorno alle 15, immediate le ricerche da parte di agenti della Polizia locale, del commissariato di Polizia, personale della struttura e parenti. Per fortuna la paura è durata poco: mezz'ora dopo il 95enne è stato trovato, ha rischiato grosso. Era sui binari. Visitato dal personale del 118 è stato poi riportato nella struttura sanitaria. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.