Anziano si barrica in casa, i carabinieri irrompono e sventano il suicidio

CAROVIGNO - Si era chiuso in casa mentre con una mano brandiva un coltello e con l'altra impugnava una statuetta di Gesù. È quanto accaduto ieri (12 settembre) a Carovigno, dove un 79enne in preda all'ansia ed in forte stato di agitazione manifestava evidenti intenzioni suicide. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che sono riusciti a sventare il folle gesto.

L'uomo aveva mandato in frantumi la vetrata della veranda tramite il lancio di un vaso. Gesto che ha attirato l'attenzione dei vicini e degli stessi militari. Questi ultimi, dunque, hanno iniziato a parlare con lui per capire cosa stesse accadendo e quali fossero i motivi da spingerlo a mettere in atto tale comportamento.

Nel corso del dialogo, protrattosi per circa 20 minuti, è emerso il profondo stato di disagio dell’anziano da ricondursi a problemi personali.

Avendo certificato le intenzione suicide dell'anziano, i militari sono intervenuti immediatamente scavalcando la recinzione dell’abitazione. Entrando - poi - dal varco creato dalla rottura del vetro della porta finestra della veranda, hanno bloccato l’uomo e sono riusciti a farlo desistere dall’insano gesto. Sul posto, nel frattempo, era stato richiesto l’intervento del personale sanitario che, una volta giunto, ha prestato le cure del caso all’uomo.