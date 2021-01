Anziano muore bruciato nelle sua abitazione: disposta l'autopsia

SAN PIETRO VERNOTICO - E' stata disposta l'autopsia sul corpo di un 95enne che stamattina (mercoledì 6 gennaio) è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione in via Puccini, a San Pietro Vernotico. L'uomo si sarebbe tolto la vita dopo essersi cosparso di benzina. A trovarlo la figlia di rientro dalla spesa, che ha subito richiesto l’intervento del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e il tenente della compagnia di Brindisi per tutti i rilievi del caso. Via Puccini, una delle strade che collegano via De Gasperi a via Brindisi, è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento dei carabinieri. Dopo l'esame esterno eseguito dal medico legale, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Perrino, dove verrà effettuato l'esame autoptico.

Articolo aggiornato alle ore 15:32 del 6 gennaio (disposta l'autopsia)