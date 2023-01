Crac Veneto Banca: appello conferma risarcimenti anche per risparmiatori brindisini

Confermata in appello, ma con una riduzione di pena, la condanna a carico dell’ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, nell’ambito di un procedimento in cui sono coinvolti anche decine di risparmiatori della provincia di Brindisi, costituitisi parte civile.

Nel processo di secondo grado per il crac dell’istituto di credito, i giudici hanno ridotto la pena da quattro a tre anni di reclusione, per il capo di imputazione di ostacolo alla vigilanza. Si è prescritto, invece, il reato di falso in prospetto. Revocate la confisca da 221 milioni di euro disposta in promo grato e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

I risparmiatori brindisini sono assistiti dagli avvocati Antonio Andrisano e Domenico Attanasi (foto in alto), che esprimono soddisfazione per il buon esito del giudizio d’appello ove la Corte di Venezia ha confermato la penale responsabilità dell’imputato, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.