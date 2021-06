BRINDISI - Sono partite nel pomeriggio di oggi (martedì 1 giugno) le ricerche di una persona con cui da stamattina si è perso ogni contatto. Si tratta della brindisina Antonietta Cervellera, 51 anni. I familiari hanno lanciato l'allarme con un post pubblicato su Facebook poco dopo le ore 17. "Vi chiedo aiuto a tutti quanti - si legge nel messaggio - ha una Twingo vecchio modello grigia. Qualsiasi indizio può essere utile, con la nostra famiglia vi chiediamo aiuto, condividete e gate girare il più possibile questo post".

Poco dopo le 18:30 il figlio della 51enne, sempre tramite un post social, ha annunciato che "l'auto è stata ritrovata in via Dalmazia con i suoi effetti personali". Il ragazzo aggiunge che la madre "si è spostata a piedi", ma non si sa dove sia andata. "Chiedo a tutti - proegue - di tenere gli occhi aperti e di chiamare subito carabinieri o polizia".

La famiglia si è rivolta ai carabinieri. Come da protocollo previsto nei casi di persone scomparse sono immediatamente partite le ricerche, con il coinvolgimento anche dei vigili del fuoco, che da Lecce hanno fatto arrivare le unità cinofile. I pompieri, con l'ausilio delle unità cinofile arrivate da Lecce, sono in prima linea nelle ricerche. Al vaglio le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza situati nei pressi della stazione, poco distante dal punto in cui è stata ritrovata la macchina.

Articolo aggiornato alle ore 18: 47 (auto ritrovata in via Dalmazia)