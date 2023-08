Ricerche senza sosta per ritrovare Gabriela. Il sindaco Lanzilotti: "Serve l'aiuto di tutti"

CAROVIGNO – Proseguono da più di 48 ore le ricerche di Gabriela Emanuela, la 12enne di Carovigno di cui non si hanno notizie da giovedì scorso (10 agosto). La ragazzina è scomparsa in viale Unità d’Italia, nel centro di Bari, mentre la madre si trovava all’interno di un negozio di fotografia. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, coinvolgendo le forze dell’ordine.

Un accorato appello viene lanciato dal sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti. “(La scomparsa di Gabriela, ndr) è una notizia che mette tutti noi - scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook - in uno stato di apprensione. Conosco la famiglia da sempre e non posso che esprimere tutta la vicinanza possibile per l'accaduto”.

"Serve l'aiuto di tutti – prosegue il sindaco - per fare in modo che la giovane ragazza torni quanto prima a casa. L'Associazione Penelope ha già mostrato vicinanza e offerto il proprio supporto alla famiglia. Chi sa qualcosa o chi ha visto qualcosa che possa essere utile alle indagini in corso lo comunichi quanto prima”.

Anche l'istituto comprensivo di Carovigno lancia un messaggio social: "Gabriela ti aspettiamo tutti? I tuoi compagni e gli insegnanti"

Al momento della scomparsa, la dodicenne indossava una maglietta nera, un paio di pantaloncini e un paio di scarpe Nike bianche. Chiunque possa fornire indicazioni utili, è invitato a chiamare il 112 o il 113.