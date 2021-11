Vendevano kit sanitari in cambio di contributo economico: denunciati finti volontari

LATIANO - I carabinieri delle stazioni di Mesagne e Latiano hanno denunciato un 55enne, un 35enne e un 59enne tutti della provincia di Siracusa, per “appropriazione indebita di denaro”, “contraffazione, alterazione o uso di marchi segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni”, “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.

In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i militari hanno rintracciato i tre a Latiano, a piedi in una via del centro abitato. Gli stessi avevano perpetrato una serie di tentate truffe, fermando alcuni passanti e riferendo di appartenere a un’associazione di giovani disoccupati proponendo un kit sanitario in cambio di un contributo economico che taluni hanno versato, fino anche a 20 euro senza ricevere resto.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 14 kit multiuso recanti la scritta “per l’auto–per la casa – numeri utili – carabinieri 112, polizia 113, vigili del fuoco, aci/socc. strad. 116, ambulanza 118 - giovani disoccupati” e contenenti cerotti sfusi, mascherina chirurgica non sigillata ermeticamente e confezioni di fazzolettini, di cui si sconosce la provenienza. Dai successivi accertamenti è emerso che gli stessi, già gravati da fogli di via da svariati Comuni italiani, non appartengono ad alcuna Onlus e che la predetta associazione non esiste. Nei loro confronti è stata avanzata richiesta di applicazione del foglio di via obbligatorio per il comune di Latiano.