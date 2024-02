Anziana morta in Pronto soccorso: archiviazione per medici e dirigenti Asl

BRINDISI – “Si può sostenere che la signora sarebbe ugualmente deceduta anche se fosse stata tempestivamente visitata da un medico entro i 15 minuti dal suo arrivo”. Lo scrive il pm del tribunale di Brindisi, Francesco Carluccio, nella richiesta di archiviazione, accolta dal gip Vittorio Testi, di un procedimento a carico dei medici Raffaele Quarta e Chiara Anna Scarsi, dell’ex direttore generale, Flavio Maria Roseto, dell’ex direttore sanitario, Vito Campanile, e del direttore del Dipartimento Urgenza ed emergenza dell’Asl Brindisi, Massimo Leone. La vicenda è quella riguardante il decesso di una 77enne originaria di Francavilla Fontana che perse la vita la sera del 16 novembre 2022 presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove rimase per ore in attesa, senza essere visitata. Il decreto di archiviazione è stato emesso nei giorni scorsi dal gip.

L’attesa in Pronto soccorso e la morte

La pensionata era affetta da patologie pregresse. Ospitata presso una Rssa di Ostuni, nel pomeriggio del 16 novembre 2022 fu colta da malore. Soccorsa da personale del 118, intorno alle ore 19 arrivò presso il Pronto soccorso del Perrino, dove le fu assegnato un codice arancione e fu adagiata su una barella, in sala d’attesa. Quel giorno nel Pronto soccorso c’era una situazione di caos, con decine e decine di pazienti che attendevano il consulto medico. In un contesto di assoluta emergenza, la 77enne trascorse circa tre ore e mezza senza essere visitata. Alle 22.30 fu colta da difficoltà respiratorie. Condotta in codice rosso nella sala dedicata ai pazienti, morì poco dopo.

Quella stessa sera i medici in servizio avevano chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per constatare che in quel momento in Pronto soccorso c’erano 60 pazienti in attesa, a fronte di due soli medici e di 11 infermieri. Si trattava di una carenza di organico non sporadica, come testimoniato anche dalla richiesta di autorizzazione al reclutamento in servizio presso altri reparti, che il direttore del Dipartimento Urgenza ed Emergenza, Massimo Leone, aveva formalizzato nei giorni precedenti.

Le indagini

A seguito di denuncia presentata dai familiari della defunta, il pm ha avviato un’inchiesta, conferendo l’incarico per l’autopsia ai professionisti Biagio Solarino e Francesco Bruno. Ma l’esame autoptico, come attestato dai due periti, “non ha consentito di identificare un’evidente causa di morte”.

Gli inquirenti hanno proceduto con l’acquisizione della documentazione sanitaria e l’ascolto di persone informate sui fatti, fra cui il medico primo dirigente del Pronto soccorso, che ha riferito di segnalazioni alla direzione dell’azienda sanitaria sulla cronica carenza di medici, senza ottenere risposta scritta. Solo dopo il decesso dell’anziana il Pronto soccorso fu potenziato con l’utilizzo di prestazioni aggiuntive da parte di medici di altri reparti.

Le conclusioni del Pm

Ad ogni modo l’inchiesta non ha fatto emergere responsabilità a carico delle persone indagate. “Si può sostenere – scrive il pm - che la signora sarebbe ugualmente deceduta anche se fosse stata tempestivamente visitata da un medico entro i 15 minuti dal suo arrivo, perché nulla di diverso avrebbe potuto fare un medico che fosse stato presente potendo visitare tutti i pazienti per tempo e che fosse tempestivamente intervenuto a visitarla”.

Inoltre “risulta difficile muovere un rimprovero di colpevolezza per non aver evitato quell’evento ai medici di Pronto soccorso che operavano quella sera”. “A meno che non si voglia incentrare tutto il rimprovero - si legge ancora nella richiesta di archiviazione a firma del magistrato - nella mancata assunzione della condotta doverosa di visitare una paziente alla quale è stato assegnato un codice di triage arancione entro i 15 minuti dall’accettazione e dall’attribuzione di quel codice, senza però considerare se nelle condizioni date fosse possibile ed esigibile una tale condotta”. A detta del pm, inoltre, non sono ravvisabili ipotesi di accusa “ancora più a monte verso altre responsabilità”.

Il gip, nel condividere le argomentazioni del pm, ha disposto l’archiviazione, perché “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

