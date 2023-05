Interrogatorio per il giovane accusato di porto e detenzione di arma da guerra

SAN PIETRO VERNOTICO - Arresto convalidato e confermata la misura cautelare in carcere per il 25enne cellinese Antonio De Michele arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di sabato 29 aprile scorso per porto e detenzione di arma da guerra. Aveva esibito un Kalashnikov, minacciando alcuni giovani, all'esterno di un locale del centro storico di San Pietro. I fatti risalgono alla notte tra venerdì 28 e sabato 30 aprile. Affiancato dal suo legale di fiducia, l'avvocato Francesco Cascione, oggi, martedì 2 maggio, si è presentato davanti alla gip Barbara Nestore per l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Non ha fornito la sua versione dei fatti, l'arresto è stato convalidato. Resta in carcere.

I militari della stazione di San Pietro Vernotico unitamente ai colleghi del Nor continuano con le indagini per fare chiarezza sull'intera vicenda. L'arma da guerra, un Kalashnikov modello Ak-47, perfettamente funzionante, era stata trovata, insieme a 19 cartucce calibro 7.65, durante una perquisizione nella sua abitazione sita sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Era nascosta nel cassone dell’avvolgibile di una finestra. I carabinieri si erano recati a casa sua nell'ambito delle indagini relative ai fatti della notte tra il 28 e il 29 aprile quando un giovane (poi identificato in De Michele) aveva seminato il panico all'esterno di un locale notturno esibendo l'arma in pubblico e minacciando altri ragazzi, sembrerebbe al culmine di una lite.

La testimonianza di alcune persone e le immagini riprese dalle telecamere installate nella zona hanno permesso di risalire a De Michele, che poche ore dopo i fatti è stato arrestato. Resta da chiarire come si sia procurato l'arma e se la stessa è già stata utilizzata in qualche azione criminosa. Il Kalashnikov con le cartucce è stato sequestrato per essere sottoposto a tutti gli esami di natura balistica, e le indagini da parte dei militari dell'Arma proseguono. Quanto accaduto nella nottata di sabato non può concludersi solo con l'arresto del 25enne. Servono altre risposte.