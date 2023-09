Rapina nella tabaccheria: in carcere un ragazzo una ragazza. Bottino da mille euro

BRINDISI – Sono stati arrestati con l’accusa di rapina e condotti in carcere i due autori del colpo da mille euro messo a segno nella serata di mercoledì 27 settembre nella tabaccheria di piazza della Vittoria a Brindisi. Si tradda di un brindisino di 22 anni (C.A.S.) e di una 23enne (L.C.). I due sono stati presi dagli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi, mentre erano in fuga, nei pressi di piazza Santa Teresa. All’arrivo dei poliziotti i due pare si stessero disfacendo di passamontagna e altri indumenti che avrebbero potuto incastrarli ma non è servito.

I poliziotti sono piombati addosso alla coppia nell’arco di pochi minuti dal colpo. Da quanto ricostruito la ragazza è rimasta fuori per fungere da “palo”, e il ragazzo è entrato in tabaccheria puntando l’arma. Poi la fuga. Avevano il bottino, pari circa mille euro, e la pistola utilizzata per intimidire le vittime. I due dopo essere stati bloccati sono stati portati presso gli uffici della Squadra mobile per le formalità del caso. In tarda nottata sono stati portati in carcere (lui presso la casa circondariale di Brindisi; lei nella sezione femminile del carcere di Lecce) con l’accusa di rapina.

Difesi dall'avvocato Francesco Monopoli, entrambi domani mattina si presenteranno davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, per l'interrogatorio di convalida dell'arresto.

Avviate indagini per capire se la coppia di rapinatori è coinvolta negli altri colpi messi a segno negli ultimi giorni. Il 12 settembre scorso è stata perpetrata una rapina ai danni di Eurospin sito nel Brin Park a Brindisi, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, invece, sono state perpetrate due spaccate una ai danni terminal marittimo di Costa Morena ovest e l'altra ai danni di Cisalfa, negozio di articoli sportivi sito nel Brin Park.