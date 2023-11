Finisce la latitanza di Gianluca Lamendola: si chiude il cerchio sul blitz "The Wolf"

SAN VITO DEI NORMANNI – Si chiude il cerchio sul blitz “The Wolf” con l’arresto dell’unico indagato ancora irreperibile. Si tratta del 34enne Gianluca Lamendola, presunto boss del clan Lamendola – Cantanna della Scu, personaggio di spicco del sodalizio malavitoso sgominato lo scorso luglio dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni.

Lamendola è stato ammanettato all’alba di oggi (sabato 18 novembre) a Corregio (Reggio Emilia) dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi e della compagnia di San Vito dei Normanni, a seguito di un’articolata e complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

Fermato in Emilia Romagna

Il 34enne è stato raggiunto nella pertinenza di un’abitazione nella provincia emiliana, a seguito di una vera e propria operazione militare, condotta con il supporto dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Emilia, nel corso della quale è stato dapprima cinturato l’intero complesso condominiale, per poi farvi irruzione e bloccare il latitante.

Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Reggio Emilia. E’ accusato dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentati omicidi, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra, violenza privata, lesioni personali, estorsioni, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio e autoriciclaggio, tutti aggravati dal metodo mafioso e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il gip del tribunale di Lecce, a seguito della fuga e delle laboriose ricerche che si sono rese necessarie, ha emesso nel mese di agosto scorso il decreto di latitanza.

Arrestato anche un altro indagato

Nell’ambito del medesimo contesto investigativo, giovedì scorso (16 novembre), l’unità Fast (Fugitive Active Search Team) della polizia tedesca, coordinata dall’omologa Unità italiana del servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia, sulla base di elementi investigativi forniti dal Comando provinciale carabinieri di Brindisi, ha localizzato in Germania e arrestato il 41enne Adriano Natale, anch’egli sfuggito alla cattura lo scorso 18 luglio. Per quest’ultimo è stato avviato il procedimento di estradizione per il previsto trasferimento in Italia. Natale è gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa, narcotraffico, detenzione e porto illegale di armi clandestine e numerosi altri reati.

Gli arresti di Lamendola senior e di Cantanna

Ora tutte le persone coinvolte nell’inchiesta, come detto, sono state consegnate alla giustizia. Il 49enne Cosimo Lamendola, padre di Gianluca, dopo due mesi di irreperibilità è stato arrestato lo scorso 26 settembre in un trullo nelle campagne di Ceglie Messapica, dove si trovava in compagnia di una donna, arrestata per favoreggiamento. Tre giorni prima era stato rintracciato in Germania il 49enne Rosario Cantanna, di Mesagne.

Le attività del sodalizio

Il presunto sodalizio è ritenuto non tanto in ascesa, quanto una realtà ben consolidata nel panorama della criminalità organizzata brindisina. Inquadrati nella frangia mesagnese della Scu, gli appartenenti al clan facevano ricorso alla violenza, seppur ragionata, dunque ancora - se possibile - più pericolosa. Le accuse mosse a boss e sodali sono un compendio delle attività illecite tipiche di una consorteria criminale. Si spazia da reati in materia di droga ai tentati omicidi, passando anche per la violenza privata. In alcuni episodi ricostruiti dai carabinieri, gli appartenti al clan "marchiavano" gli avversari incidendo la spalla. Un "memento" difficile da dimenticare. Tornando a Cosimo Lamendola, per gli investigatori, gestiva la base operativa del clan - la masseria di contrada Mascava - quale nascondiglio dello stupefacente e delle armi, vigilandola costantemente anche mediante ronde notturne.