Picchiata in casa e trovata in giardino, sotto le lenzuola: arrestato il marito

LATIANO – E’ stato condotto in carcere il marito della 39enne che nella tarda serata di martedì (25 giugno) è stata picchiata nella sua abitazione di Latiano. SI tratta di un uomo di 41 anni del posto. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Latiano e del Nucleo operativo e radiomobile della compagina di San Vito dei Normanni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale procura. L’indagato è accusato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria moglie.

La lite sfociata nell’aggressione è avvenuta intorno alle ore 22. Alcuni vicini, preoccupati dai rumori provenienti dall’abitazione, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i carabinieri. Dopo vari tentativi il marito ha aperto la porta, asserendo che la moglie non era in casa. Non convinti dalle affermazioni dell’uomo, dopo un accurato sopralluogo da parte dei militari, la donna è stata trovata nel giardino della stessa abitazione, celata sotto due lenzuola, con fratture ed ecchimosi su tutto il corpo, in fin di vita.

Trasportata presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, la malcapitata è ancora in prognosi riservata. I sospetti degli investigatori si sono subito focalizzati sul marito, che fra l’altro pratica arti marziali. Già nelle ore successive i carabinieri hanno ascoltato il 41enne, oltre a vicini e parenti della coppia. Il cerchio investigativo si è chiuso stamani, con l’esecuzione della misura restrittiva.

