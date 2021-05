Assalto armato al supermercato Eurospin: in carcere due giovani brindisini

BRINDISI - Grazie al rinvenimento degli abiti indossati durante l’assalto e a parte della refurtiva, sono stati arrestati i presunti autori della rapina al supermercato Eurospin di via Enrico Fermi, nella zona industriale di Brindisi, perpetrato il 24 agosto 2019. Si tratta di Giuseppe Ferrarese, 25 anni, e Cosimo Morleo, 23 anni, già sottoposti alla misura degli agli arresti domiciliari per altro, entrambi di Brindisi. I due sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura. Le indagini sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di Brindisi. I due, armati di pistola a tamburo, fecero irruzione intorno alle ore 19.30, davanti agli occhi di alcuni clienti. Nel giro di pochi secondi si impossessarono del registratore di cassa, contenente circa 1300 euro, e fuggirono a piedi. Ma durante la fuga persero una parte del bottino. I carabinieri riuscirono inoltre a recuperare gli abiti indossati. Sia Ferrarese che Morleo, fra l'altro, insieme ad altri due brindisini, sono coinvolti nella tentata rapina perpetrata la notte fra il 13 e il 14 dicembre 2019 ai danni del bar "RossoNero" situato via Pace Brindisina, al rione Commenda.