Omicidio del 18enne Paolo Stasi: eseguite cinque misure cautelari

FRANCAVILLA FONTANA - C'è un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Paolo Stasi, il 18enne di Francavilla Fontana che la sera del 9 novembre 2022 fu ucciso davanti all'ingresso della sua abitazione in via Occhi Bianchi, a Francavilla Fontana. I carabinieri alle prime luci di oggi (lunedì 22 maggio) hanno eseguito cinque misure cautelari a carico di altrettante persone. Due sono state condotte in carcere. Una è ristretta ai domiciliari. Le altre due sono sottoposte a obbligo di dimora. Sarebbero complessivamente otto le persone indagate.

Stasi fu raggiunto da due colpi di pistola, di cui uno, quello fatale, in pieno petto. Circa un mese dopo un 18enne (minorenne all'epoca dei fatti) fu iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di concorso in omicidio volontario, con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

Seguono aggiornamenti