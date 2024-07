Traffico di droga all'ombra della Scu tra San Pietro e Trepuzzi: quattro arresti

SAN PIETRO VERNOTICO - Quattro persone sono state condotte in carcere a seguito di un pronunciamento della Corte di cassazione che riguarda un’inchiesta (ribattezzata Tripudium) della Dda di Lecce su un presunto giro di droga fra San Pietro Vernotico e Trepuzzi (Lecce) all’ombra della Scu. Si tratta Fabrizio Annis, ritenuto referente della Scu a San Pietro Vernotico, Salvatore Perrone alias Friculino, considerato personaggio di spicco di un sodalizio malavitoso che opera a Trepuzzi, e di altri due presunti partecipi dell’associazione mafiosa, anch’essi residenti nel comune salentino: Carlo Coviello e Cristian Lazzari.

I quattro sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi al comando del vicequestore Giorgio Grasso e dalla Sisco di Lecce, sulla scorta di un pronunciamento della Suprema corte di venerdì scorso. La vicenda riguarda la contestazione del 416 bis nell’ambito del procedimento che nel dicembre 2023 era sfociato nell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati, di cui 11 accusati anche di associazione mafiosa. Ma il gip del tribunale di Lecce, Sergio Tosi, in sede di ordinanza di custodia cautelare, aveva ritenuto che le acquisizioni non consentissero di contestare tale reato ai quattro.

La pubblica accusa ha quindi inoltrato ricorso al tribunale del riesame, che ha condiviso le tesi della Dda, sulla contestazione del 416 bis. Il pronunciamento del Riesame è stato poi impugnato in Cassazione dagli avvocati (Dario Budano e Danilo Cito per Annis, Salvatore Rollo per gli altri tre) degli indagati, nel frattempo diventati imputati. Ma la Cassazione ha confermato la decisione del riesame, rendendo di fatto esecutiva l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dallo stesso riesame. Va chiarito che a Lazzari, in questo procedimento, viene contestata solo la partecipazione all'associazione mafiosa, ma nessun reato fine, ovvero quei reati che vengono realizzati dai membri di un sodalizio.

In questa vicenda hanno un peso anche le dichiarazioni rese da Cesare Sorio, che ha cominciato a collaborare con la giustizia dopo l’arresto scattato a dicembre 2023. Nel frattempo il procedimento è approdato alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 26 persone.

Stando al teorema accusatorio, i territori di San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e Trepuzzi erano presumibilmente sottoposti al controllo di queste frange della Scu che interagirebbero tra loro nella gestione del traffico di stupefacenti e di armi.

“Il core business di queste frange della Sacra Corona Unita - si legge in una nota della Squadra Mobile di Brindisi - sarebbe costituito dal traffico di sostanze stupefacenti che gli indagati gestirebbero con un’autonoma struttura associativa caratterizzata da una organizzazione gerarchica, fondata sulla ripartizione di ruoli tra i vari partecipi. Essa si articolerebbe in due gruppi operanti su distinte piazze di spaccio ma che interagirebbero tra loro in rapporto sinergico effettuando reciproche forniture, trattando partite di stupefacente e avvalendosi in talune occasioni dei medesimi pusher”.

“La caratura criminale degli indagati - si legge ancora nel comunicato della Mobile - si desumeva dalla capacità di intrattenere rapporti illeciti con esponenti della criminalità organizzata, anche in territori diversi, che li legittimavano quali interlocutori qualificati.

