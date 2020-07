Imprenditore vittima di estorsione: arrestate cinque persone

Alle prime ore di oggi (giovedì 30 luglio 2020), in diverse località della città metropolitana di Bari, il Nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Brindisi, con il supporto dei militari del comando provinciale di Bari e dello Squadrone eliportato cacciatori “Puglia”, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip del tribunale di Bari, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di cinque indagati (tre in carcere e due agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione ai danni di un imprenditore della provincia di Brindisi. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 odierne presso il comando provinciale carabinieri di Brindisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.