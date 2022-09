Hascisc, ketamina e 21mila euro in casa: arrestati un uomo e una donna

LATIANO – Hascisc e ketamina custoditi in un appartamento. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri (mercoledì 28 settembre), a Latiano, nell’ambito di un’attività dei carabinieri volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato una perquisizione all’interno di un’abitazione in cui risiedeva una donna del posto, convivente con un uomo originario di Bari.

Da quanto appreso le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto e posto sotto sequestro 1,5 chilogrammi di hascisc, 50 grammi di ketamina e 21mila euro in contanti di cui si deve accertare la provenienza. Entrambi, difesi dall’avvocato Giancarlo Camassa, sono stati arrestati. L’uomo è stato condotto in carcere. La donna, invece, è ristretta in regime di domiciliari. Nelle prossime ore saranno sottoposti a interrogatorio di convalida dell’arresto, davanti al gip.