Si intrufolano in casa di un'anziana con un tranello. Scatta l'inseguimento: quattro arresti

"Ripuliscono" la casa di un'anziana con un tranello. Poi la fuga, l’inseguimento e l’arresto. In quattro, nelle scorse ore, sono finiti in manette a seguito del colpo messo a segno in un appartamento di Nardò, in via Filippo Turati. Si tratta di tre donne e di un uomo, tutti originari dall’est Europa, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, tranne la più giovane. Sono stati bloccati dalla polizia al termine di uno spericolato inseguimento cominciato nella cittadina salentina e terminato a San Donaci, in provincia di Brindisi, ad opera di una pattuglia partita dalla questura leccese.

Sono sospettati di aver messo a segno diversi altri colpi nelle tre province di Brindisi, Lecce e Taranto, sempre ai danni di cittadini anziani. Tutto è cominciato in serata quando i quattro, a bordo di una Saab, avrebbero raggiunto l’appartamento della vittima, una 85enne del luogo. La malcapitata si trovava all’esterno della propria abitazione. Mentre una delle donne indagate l'avrebbe distratta con un pretesto, facendola allontanare dall’uscio, le altre due si sarebbero introdotte in casa per poi impossessarsi di alcuni monili e poche banconote, ancora in fase di quantificazione.

Arraffato il bottino, nel giro di pochi minuti, il gruppo sarebbe poi scappato a bordo della vettura in direzione nord, verso il Brindisino. Immediata la caccia al mezzo segnalato da alcuni testimoni e immortalato dalle videocamere di sorveglianza, le stesse che hanno fornito elementi sugli indumenti indossati dalle giovani donne. Gli arresti in carcere, disposti dal pm presso la Procura della Repubblica del capoluogo salentino, sono stati eseguiti grazie all’attività svolta in collaborazione fra gli agenti della squadra mobile e i colleghi del commissariato neretino. Sono in corso ulteriori indagini circa gli altri furti - tentati e riusciti - nel circondario negli ultimi giorni: il sospetto è che il gruppo possa esserne l'autore. Idem per altri episodi registrati, con identiche modalità, anche nelle province di Brindisi e di Taranto.