Agguato in una pizzeria al Paradiso: due arresti per tentato omicidio

BRINDISI – Sono stati individuati i presunti responsabili del ferimento a colpi di arma da fuoco di un brindisino di 23 anni avvenuto la sera di domenica 11 ottobre 2020 all’interno di una pizzeria situata in via Carducci, al rione Paradiso. I due indagati nella giornata di oggi (lunedì 7 marzo) sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Brindisi, in esecuzione di un provvedimento restrittivo in carcere. Maggiori dettagli saranno riferiti nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10: 30 di domani (martedì 8 marzo) presso la questura di Brindisi.

Il 23enne fu raggiunto da due colpi di arma da fuoco, uno alla coscia destra, l’altro all’addome, da un uomo con volto coperto da casco e armato di pistola che intorno alle ore 21:30 fece irruzione all’interno dell’esercizio commerciale di proprietà della famiglia del ferito, al cui interno si trovavano anche la madre e la sorella dello stesso. Il malvivente, supportato da un complice che lo attendeva all’esterno a bordo di una moto, entrò in azione dall’ingresso posteriore del locale.

Ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, il giovane si ristabilì nei giorni successivi.