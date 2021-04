Polizia, controlli di Pasqua: due arresti, uno per rapina. Anche 21 sanzioni per violazione del Dpcm

BRINDISI - Si è concluso con due arresti e 21 sanzioni per violazione del Dpcm un controllo operato dalla Polizia di Stato in città nel weekend pasquale disposto proprio per monitorare il rispetto delle norme anti contagio previste dalla Zona Rossa.

Gli arresti

Le persone arrestate sono un 31enne e un 26enne entrambi di Brindisi. Il primo è accusato di rapina nei confrontri della sorella, il secondo di evasione.

Il 31enne (L.G. le iniziali) nella mattinata di Pasqua ha colpito la sorella con un pugno e dopo averla strattonata si è impossessato della sua borsa fuggendo. La donna ha immediaramente contattato la sala operativa della Questura raccontando l'accaduto, verificatosi in via Santa Maria del Casale. Un equipaggio della Sezione volanti, in servizio di controllo del territorio proprio al rione Casale, in pochissimi istanti è giunto sul posto beccando il rapinatore in fuga, aveva la borsa stretta al petto. Gli agenti lo hanno prontamente raggiunto e nel tentativo di bloccarlo è nata una colluttazione durante la quale gli agenti sono rimasti leggermente feriti. L'uomo è stato ammmanettato e portato in questura e successivamente arrestato e trasferito in carcere.

In sede di denuncia, la donna ha raccontato di un passato di soprusi e continue richieste di denaro da parte del fratello, ai suoi danni e dell’anziana madre.

Il 26enne, invece (G.S.), già ai domiciliari, è stato trovato a spasso in piazza Cairoli di sera. Fermato, è stato portato in questura dove è stato arrestato e ricollocato ai domiciliari.

I controlli

Per quanto riguarda il rispetto delle misure anti contagio, invece, nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, nel capoluogo è stato predisposto un controllo che ha coinvolto un ingente numero di equipaggi della Polizia di Stato. Controllate 468 persone e 4 esercizi commerciali, elevate 21 sanzioni per non aver ottemperato alle disposizioni di legge.