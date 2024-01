Spaccio di droga sotto casa, anche in presenza di bambini: in carcere tre fratelli

CEGLIE MESSAPICA – Per un mese e mezzo i carabinieri hanno monitorato l’abitazione in cui risiedevano due fratelli, documentando presunti episodi di spaccio di droga, avvenuti anche in presenza di bambini. Cinque persone residenti a Ceglie Messapica sono state arrestate all’alba di oggi (venerdì 19 gennaio) dai carabinieri della stazione di Ceglie e della compagnia di San Vito dei Normanni, con il supporto nella fase esecutivadello Squadrone eliportato Carabinieri "Puglia" e del Nucleo cinofili di Modugno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, su richiesta della locale Procura.

I fratelli di 23, 28 anni, e 27 anni sono stati condotti in carcere. Due 51enne sono stati sottoposti alla misura dei domiciliari. Altre nove persone sono indagate a piede libero.

Gli indagati sono accusati di concorso di persone nel reato di "traffico di sostanze stupefacenti pluriaggravato (per i due principali protagonisti della vicenda) continuato” . Un ruolo di primo piano, secondo gli inquirenti, lo avrebbero avuto due fratelli., “in qualità di promotori ed organizzatori della cooperazione del reato”.

Gli incontri con i presunti assuntori

Le indagini sono partite il 3 maggio 2022, quando i carabinieri, appostati nei pressi dell’abitazione in cui vivevano due fratelli, hanno recuperato un involucro contenente 0,23 grammi di cocaina gettato da un uomo che transitava proprio nei pressi di quell’abitazione, dopo essersi accorto della presenza dei militari.

Fra luglio e agosto l'immobile è stato tenuto sotto controllo. In questo arco temporale sono state notare decine di persone che per pochi minuti o entravano in casa o restavano all’esterno, in attesa di uno dei fratelli. Durante tali incontri sarebbero avvenute delle consegne di denaro (da parte dei visitatori) in cambio di piccoli involucri. Da quanto appurato tramite perquisizioni effettuate dalle forze dell’ordine, si trattava di confezioni, tutte identiche fra loro, contenenti eroina, cocaina e hascisc. Secondo gli inquirenti non poteva esserci altra fonte di approvvigionamento se non i fratelli e chi collaborava con loro.

"L’attività di spaccio, dentro ed in prossimità l’abitazione - si legge in una nota della Procura di Brindisi - avveniva senza cura alcuna della presenza di figli minorenni (10, 7 e 5 anni); addirittura, la madre (attualmente in carcere a seguito dell’esecuzione della misura cautelare in questione ed unica donna raggiunta dall’ordinanza) ha eseguito le cessioni illecite davanti o, comunque, alla presenza dei bimbi". Gli indagati inoltre, in alcuni casi, si sarebbero fatti aiutare dalla bambina di 10 anni.

I nascondigli

La droga, da quanto accertato dai carabinieri, sarebbe stata nascosta sul retro della stessa, fra le piante, nei bidoni della spazzatura, in anfratti murari, nel passaruote e nel vano motore dell’auto di uno dei fratelli. Quest'ultimo, diversamente abile, "avrebbe approfittato della propria sedia a rotelle anche per il trasporto della droga". "La complessiva attività di indagine - si legge ancora nella nota della Procura di Brindisi - aveva già consentito, in precedenza, di arrestare nella flagranza del reato due delle suddette persone, le quali, sottoposte agli arresti domiciliari, avevano poi continuato nella loro attività delittuosa".

Da quanto ravvisato dal gip, i fratelli avrebbero fatto dello spaccio “la propria fonte di reddito e la principale attività”. Nei loro confronti è stato disposto il carcere. Gli altri due indagati avrebbero invece ricoperto un ruolo secondario. Entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari.

I cinque indagati nei prossimi giorni si presenteranno davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, assistiti dai rispettivi avvocati.