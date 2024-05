Accoltellamento nel cantiere navale: un arresto per tentato omicidio e una denuncia

BRINDISI – E’ stata arrestata per tentato omicidio una delle due persone coinvolte nell’accoltellamento avvenuto giovedì pomeriggio (2 maggio) in un cantiere navale situato in zona Materdomini, sul litorale a nord di Brindisi. Si tratta del brindisino S.I., di 36 anni. L’uomo sarà trasferito in carcere, una volta dimesso dall’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato con una ferita alla mano.

Ben più serie, invece, le condizioni del 40enne P.P. Questi, ferito alla gamba destra e al torace, è stato ricoverato in prognosi riservata.

Entrambi sono dipendenti del cantiere navale. L’accoltellamento si è verificato a bordo di una imbarcazione situata su una struttura, a circa tre metri di altezza. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli né sulle circostanze in cui è avvenuto l’accoltellamento né sul tipo di arma utilizzata. Potrebbe trattarsi di un coltello o di un cacciavite. Sia il 36enne che il 40enne sono stati soccorsi da personale del 118.

Le indagini sono condotte dai poliziotti della Squadra mobile della questura di Brindisi. Oltre all’arresto, da quanto appreso, è stata formalizzata anche una denuncia a piede libero. Nei prossimi giorni il 36enne si presenterà davanti al gip del tribunale di Brindisi, per l’interrogatorio di convalida.

