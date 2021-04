Esce da casa senza il permesso del giudice: dai domiciliari al carcere

Ripristinata la misura cautelare in carcere nei confronti di un 31enne di Ceglie Messapica, per il reato di evaione dai domiciliari

CEGLIE MESSAPICA – Si è allontanato dalla propria abitazione, senza il permesso del giudice. Per questo è stato disposto il trasferimento in carcere di un uomo di 31 anni residente a Ceglie Messapica, già sottoposto alla misura dei domiciliari. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, a seguito di accertamenti effettuati dai carabinieri della locale stazione. Da quanto appurato dai militari, infatti, il 31enne si sarebbe allontanato da casa, senza permesse, commettendo il reato di evasione.