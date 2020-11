Cede dosi di cocaina dalla sua auto: i carabinieri entrano in azione

CEGLIE MESSAPICA – I carabinieri, in appostamento, lo hanno sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina a un uomo. Un 24enne di Ceglie Messapica è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nell’ambito di un servizio effettuato dai militari della locale stazione la scora notte. L’uomo, mentre si trovava a bordo della propria auto, avrebbe ceduto due dosi di sostanza stupefacente da un grammo a un 31enne di Ostuni. La droga è stata sequestrata unitamente alla somma di 250 euro trovata nella disponibilità del 24enne. Il 31enne è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 24enne è stato rimesso in libertà.