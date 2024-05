Inseguimento a piedi in città: i carabinieri sequestrano 200 grammi di cocaina

BRINDISI – Ha tentato di disfarsi di un involucro di droga lanciandolo in un cortile, ma i carabinieri hanno recuperato la sostanza stupefacente e sono riusciti ad ammanettarlo. Un brindisino di 45 anni è stato arrestato al termine di un inseguimento andato in scena intorno alle ore 14 di oggi (sabato 18 maggio) al rione Paradiso, davanti agli occhi di numerosi residenti.

L’uomo stava percorrendo a piedi via Giovanni Pascoli, arteria che collega via Egnazia alla strada della Torretta, negli stessi frangenti in cui una pattuglia della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi era impegnata in un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di stupefacenti.

Alla vista del mezzo dell’Arma, sembra che il 45enne abbia tentato di accelerare il passo. Questo comportamento ha insospettito i carabinieri, che gli hanno intimato l’alt. A quanto pare l’uomo avrebbe tentato di dileguarsi per le vie limitrofe. Un carabiniere è sceso dalla vettura e lo ha inseguito a piedi. Durante la fuga, il 45enne avrebbe lanciato un involucro nel giardino di un’abitazione. Nel giro di pochi secondi, l’uomo è stato bloccato. Nel frattempo l’involucro è stato recuperato. Al suo interno, da quanto appreso, si trovavano circa 200 grammi di cocaina. Vari residenti si sono affacciati, allertati dal trambusto. Caricato a bordo dell’auto militare, il brindisino sarebbe stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sempre i carabinieri della compagnia di Brindisi, pochi giorni fa, hanno effettuato un sequestro di hascisc ed Mdma nell’abitazione di un 18enne, a seguito di una perquisizione effettuata in via Appia. Il giovane se ne andava in giro con 84 grammi di hascisc, nascosti nel borsello.

