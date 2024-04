Controlli dei carabinieri nelle festività pasquali: un arresto e sette denunce

E’ di un arresto e sette denunce il bilancio dei servizi di controllo del territorio effettuati in occasione delle festività pasquali dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, in tutto il territorio provinciale. I militari hanno monitorato, in particolare, i luoghi delle movida, le località turistiche e le strade maggiormente trafficate.

L'arresto

I carabinieri hanno arrestato un 44enne, già sottoposto alla detenzione domiciliare in Carovigno, a seguito dell’ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale – ufficio esecuzioni penali di Brindisi. L’uomo deve scontare la pena residua di una pena pari a 10 mesi e 8 giorni di reclusione, perché riconosciuto colpevole di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e di abusivismo edilizio commessi in Carovigno da febbraio a giugno 2017. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato riaccompagnato presso la sua abitazione dove permarrà in regime di detenzione domiciliare.

Le denunce

Sono state denunciate in stato di libertà: una persona perché è evasa dagli arresti domiciliari; una persona perché si è posta alla guida di un’autovettura nonostante fosse sprovvista della patente guida, in quanto mai conseguita, avendo reiterato la violazione nel biennio; una persona per aver violato gli obblighi derivanti dalla custodia di un veicolo sottoposto a sequestro e a questi consegnato in affidamento giudiziario/amministrativo; una persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per aver violato le relative prescrizioni essendosi allontanato dal Comune nel quale aveva l’obbligo di dimora, privo di autorizzazione dell’autorità giudiziaria; tre persone per violazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, sono state eseguite numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, 75 controlli a soggetti sottoposti alle misure di sicurezza e prevenzione, identificate 139 persone e controllati 81 veicoli, 16 gli esercizi pubblici controllati. Inoltre, sono state elevate numerose contravvenzioni al codice della strada.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui