Evasione e guida senza patente: un arresto e una denuncia

Uno è stato arrestato e subito rilasciato dopo essere evaso dai domiciliari, l’altro è stato denunciato a piede libero per guida senza patente. Le due attività hanno coinvolto rispettivamente i carabinieri delle stazioni di Ceglie Messapica e Villa Castelli.

A Ceglie Messapica, un 45enne sottoposto agli arresti domiciliari si è allontanato dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione. Dopo l’arresto in flagranza di reato, l’uomo è tornato in libertà.

A Villa Castelli, invece, un 22enne di Grottaglie (Taranto) è stato denunciato a piede libero per guida con patente mai conseguita di persona sottoposta a provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale. Il giovane, mentre procedeva a bordo della sua autovettura, non avrebbe ottemperato all’alt imposto dai militari operanti durante un posto di controllo. Dopo un breve inseguimento per le strade interpoderali, il responsabile è stato raggiunto, bloccato e contravvenzionato per violazioni al codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.