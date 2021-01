Si fa accompagnare a casa dopo l'evasione, ma i carabinieri lo attendono

SAN MICHELE SALENTINO – Un congiunto lo stava riaccompagnando a casa, ma i carabinieri lo attendevano da circa mezzora. Un 48enne di San Michele Salentino è stato arrestato per il reato di evasione da una pattuglia del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni. L’uomo, già sottoposto alla misura dei domiciliari, non è stato trovato all’interno della sua abitazione. Circa 30 minuti dopo, i militari lo hanno notato sopraggiungere, accompagnato in auto da un familiare. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.