Sorpreso fuori casa in un orario non consentito: arrestato per evasione

TORCHIAROLO – Era autorizzato a uscire per svolgere attività lavorativa, solo fra le 9:30 e le 14. Ma è al di fuori di questa fascia oraria che il 49enne Alessandro Fago, di San Pietro Vernotico, è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione, senza alcuna autorizzazione.

L’uomo, già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Torchiarolo. Dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato in casa, sempre in regime di domiciliari, per il reato di evasione.