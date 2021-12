I carabinieri lo trovano in casa di un familiare: arrestato per evasione

FASANO – Si era recato presso l’abitazione di un familiare attigua alla sua, ma non poteva farlo perché era ristretto a regime di arresti domiciliari, presso la sua abitazione. Un 43enne di Pezze di Greco è stato arrestato per il reato di evasione dai carabinieri della locale stazione. I militari, nel corso di un controllo, non lo hanno trovato in casa. A stretto giro è stato quindi rintracciato nell’’abitazione del familiare. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato rimesso il libertà e sottoposto nuovamente alla misura dei domiciliari.