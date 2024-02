Sorpreso fuori casa, un arresto per evasione da domiciliari

ORIA - Si trovava all'esterno della propria abitazione senza giustificato motivo. Nelle scorse ore, un 56enne oritano è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per il reato di evasione. L'uomo, infatti, era sottoposto alla detenzione domiciliare poiché sta espianDo una pena detentiva pari ad un anno e 8 mesi.

Sempre ad Oria, a seguito di controlli svolti nelle scorse ore, un 28enne è stato sorpreso in possesso di circa 7 grammi di marijuana e hashish. Per questo il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detezione illecita di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo dei carabinieri sono proseguite a Francavilla Fontana e Villa Castelli. In totale, quattro ragazzi di età compresa tra i 21 e i 32 anni sono stati trovati con quantitativi di marijuana e hashish per uso personale e, pertanto, segnalati all’Autorità amministrativa.

