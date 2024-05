Pezzi di hascisc e involucri di Mdma nel comodino: nei guai un 18enne brindisino

BRINDISI – Aveva nascosto tre pezzi di hascisc e 19 involucri contenenti Mdma, nel comodino della sua camera da letto. Un 18enne di Brindisi (M.O. le iniziali del suo nome) è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri della locale compagnia.

La perquisizione è scaturita da un controllo effettuato la sera di lunedì (13 maggio) in via Appia. M.O. si trovava a bordo di un’auto insieme a un suo amico, quando è stato fermato da una pattuglia dell’Arma. Entrambi, avendo manifestato segni di nervosismo, sono stati perquisiti. Il 18enne è stato trovato in possesso di nove involucri di carta da forno contenenti hascisc, per un peso complessivo di circa 9 grammi, custoditi nella tasca interna del borsello.

Da lì i militari si sono recati presso l’abitazione del ragazzo. Qui, nel comodino della sua camera da letto, sono stati recuperati tre pezzi di hascisc per un peso complessivo pari a circa 84 grammi e 19 involucri sigillati di Mdma (sostanza sintetica comunemente nota come ecstasy), per un peso di circa 5 grammi. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 93 grammi di hascisc e i cinque grammi di Mdma, oltre a un bilancino di precisione e a un coltello con lama intrisa di hascisc.

Il 18enne, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stamattina l’indagato, assistito dall’avvocato Mauro Durante, si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida. Il legale ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare a carico del suo assistito. Tale istanza è stata accolta dal giudice, che ha convalidato l’arresto, emettendo contestualmente un’ordinanza che dispone la misura dell’obbligo di presentazione, ogni giorno, presso la caserma dei carabinieri.

