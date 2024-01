Alla guida senza patente, tenta di seminare la polizia: inseguimento in città

BRINDISI – Quando la polizia gli ha intimato l’alt, ha tentato di dileguarsi. Il brindisino P.L., di 41 anni, è il protagonista di un inseguimento che intorno alle ore 15.30 di oggi (giovedì 18 gennaio) ha animato la periferia di Brindisi. L’uomo era alla guida di un’auto, nonostante fosse sprovvisto di patente. Intercettato da una pattuglia della Sezione volanti, ha tentato di evitare il controllo, dandosi alla fuga.

Le forze dell’ordine, però, hanno tallonato l’auto senza mai perderla di vista. L’inseguimento ha avuto fine al rione Sant’Elia, dove il 41enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato. L’uomo è stato condotto in questura dove è stato arrestato e subito rimesso in libertà, per i reati di guida senza patrente e resistenza a pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni, difeso dall’avvocato Luca Leoci, si presenterà davanti al gip per l’interrogatorio di convalida.