Svaligiavano abitazioni in pieno giorno e a volto scoperto: tre arresti

Agivano in pieno giorno, a volto scoperto, sempre a bordo della stessa auto: una Fiat Bravo. Sono stati individuati i presunti topi d’appartamento che fra il 29 marzo e il 17 aprile 2021 hanno imperversato nel Brindisino, prendendo di mira otto abitazioni fra i Comuni di Montalbano di Fasano, Cisternino (frazione Casalini), Carovigno, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico (tre) e Latiano. Si tratta di tre uomini residenti a Bari (Giuseppe Menolascina, 35 anni, Tommaso Pellicano, 30 anni, Giovanni Pellicano, 29 anni) già arrestati in flagranza di reato lo scorso 20 aprile dai carabinieri della compagnia di Brindisi, al termine di un lungo inseguimento conclusosi sulla complanare della strada statale 7 per Bari.

I tre indagati sono stati raggiunti stamattina (martedì 6 luglio) da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Maurizio Saso, su richiesta del pubblico ministero Alfredo Manca, per furti in abitazione (alcuni tentati, altri consumati) in concorso. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri delle compagnie di Brindisi, Fasano e San Vito dei Normanni, supportati da quelli del Comando Provinciale di Bari.

Il modus operandi

L’indagine è stata condotta dagli ufficiali di polizia giudiziaria del Nor - Sezione operativa della compagnia di Brindisi, in un brevissimo lasso di tempo. La banda, da quanto appurato dagli investigatori, operava con un elevato di organizzazione e specializzazione. Il modus operandi era consolidato. Agivano infatti alla luce del sole, senza la premura di coprirsi il volto. Spesso indossavano solo la mascherina chirurgica, o cappellini con visiera. Utilizzavano una Fiat Bravo per raggiungere ed allontanarsi dagli obiettivi. In due eseguivano materialmente i furti, mentre il terzo complice li attendeva alla guida dell’auto, salvo scendere per prelevare la refurtiva consegnata dai complici ed occultarla in auto. La targa posteriore ed anteriore è risultata avere, in alcuni casi, la sequenza alfa-numerica parzialmente alterata con lettere adesive.

L'arresto dopo l'inseguimento

Come detto i tre indagati vennero arrestati in flagranza di reato il 20 aprile scorso, per resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un inseguimento ad alta velocità andato avanti per circa 35 minuti e per più di 30 chilometri, dopo il rifiuto dei fuggitivi, a bordo della solita Fiat Bravo, di fermarsi all’alt.