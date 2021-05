Ruba portafogli dall'auto ma la proprietaria se ne accorge: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA – Ha agito praticamente davanti agli occhi della vittima, che non ha esitato a chiamare i carabinieri. E’ stato colto in flagranza di reato l’autore del furto di due portafogli perpetrato intorno alle ore 23 di ieri (domenica 30 maggio) nel cortile di una villa residenziale situata a Francavilla Fontana. Il bottino si trovava a bordo di un’auto. Il malfattore, approfittando del fatto che l’auto era rimasta aperta, si è impossessato della refurtiva e ha tentato subito di dileguarsi. Ma i militari della stazione di Francavilla Fontana, già allertati dalla proprietaria, hanno bloccato il ladro, un 40enne del posto. L’uomo è stato arrestato in regime di domiciliari per furto su auto. I due portafogli sono stati restituiti al legittimo proprietario.