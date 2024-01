Morsi e calci ai carabinieri: ladro arrestato dopo essere stato sorpreso dal proprietario

TORRE SANTA SUSANNA – Per sfuggire all’arresto ha sferrato dei calci e morso un carabiniere al braccio. E’ stato preso in flagranza di reato il presunto autore di un tentativo di furto in una villetta avvenuto la scorsa settimana a Torre Santa Susanna. Si tratta di un 22enne incensurato. Il giovane ha avuto la sfortuna di imbattersi nel proprietario, rientrato a casa mentre il ladro era ancora in azione.

Questi si è introdotto nell’abitazione dopo aver scavalcato il muretto di recinzione perimetrale. Ma pochi istanti dopo è rientrato il proprietario, che ha sorpreso il 22enne proprio mentre frugava fra i mobili, alla ricerca della refurtiva.

La vittima, dopo aver allertato i carabinieri, con l’aiuto dei familiari, ha messo in fuga l’uomo, il quale, pochi minuti dopo, è stato rintracciato e bloccato dai militari a poche decine di metri dal luogo del fatto. I militari intervenuti, con non poca fatica, lo hanno immobilizzato, sebbene il giovane avesse inizialmente opposto resistenza, sferrando diversi calci e mordendo altresì uno dei militari ad un braccio, senza fortunatamente causargli gravi ferite. Il 22enne, che dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, a disposizione dell’autorità gciudiziaria.

Tali servizi rientrano nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro i delitti predatori, che il comando provinciale dei carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.



Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui