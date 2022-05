Arresto lampo della polizia: preso il presunto autore della rapina al bar "Cafè Eden"

BRINDISI - Non ci hanno messo molto gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi a individuare e rintracciare il rapinatore solitario che nella notte tra lunedì e ieri ha perpetrato un colpo nel bar "Eden Cafè" di via Appia a Brindisi. Si tratta di un 36enne di Brindisi, T.C. Era ai domiciliari per reati consumati negli ultimi mesi. E' accusato, quindi, anche di evasione. Oltre che di rapina.

L'uomo è stato catturato poche ore dopo i fatti, gli agenti lo hanno aspettato sotto casa. Si era finto cliente e dopo aver consumato un caffè, quando il dipendente del bar ha aperto la cassa ha estratto un coltello e ha preso i soldi. Indossava un cappello da baseball. Le indagini sono state immediate, attraverso l'esame dei fotogrammi e la profonda conoscenza del territorio i poliziotti hanno stilato l'identikit dell'autore. Era un volto più che noto. Così si sono recati nell'abitazione del 37enne, al quartiere Commenda, nella stessa notte, non trovandolo in casa. Hanno aspettato che rientrasse e lo hanno arrestato la mattina successiva, in piena flagranza. A incastrarlo gli abiti indossati durante la rapina e il coltello. L'arma è stata trovata in un giardino condominiale poco distante dal luogo della rapina. Il giovane è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.